Зеленский прилетел в Париж и встретился с Макроном

Президент Украины Зеленский прилетел в Париж и встретился с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж и встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом со ссылкой на французские каналы сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как Зеленский покидает автомобильный кортеж, обменивается рукопожатиями с Макроном и в сопровождении почетного караула заходит в правительственное здание. На фоне звучат фанфары.

О целях визита украинского президента не сообщается.

Ранее Зеленский приезжал в Лондон и показал детали «плана победы» премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Украинский лидер выразил уверенность, что документ создаст условия для справедливого завершения конфликта.

