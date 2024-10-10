Зеленский захотел провести саммит по Украине через несколько дней после отказа от него

Зеленский вновь заявил о намерении провести саммит по Украине в ноябре

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении провести второй «саммит мира» через несколько дней после заявления его офиса о том, что мероприятие не состоится. Речь политика была размещена в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети Х.

«Следующий мирный саммит должен пройти в ноябре, план будет на столе. Я не знаю дату, я думаю, что в настоящее время ее никто не знает, но мы подготовим все, что мы решили», — высказался он во время визита во Францию.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре. Она предположила, что он пройдет позже. По ее словам, в настоящий момент проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира».

Первый «саммит мира» по Украине проходил с 15 по 16 июня 2024 года в Швейцарии. В нем приняли участие 90 государств, однако России среди них не было.