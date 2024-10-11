Артемий Лебедев описал выборы в США словами «такое не снилось даже Брежневу»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о выборах в США. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он описал их фразой «такое не снилось даже Брежневу».

По словам Лебедева, американцы возмущаются, если в России уровень поддержки кандидатов на выборах превышает 90 процентов. Он объяснил, что в США считают такие результаты выборов проявлением тоталитаризма.

При этом, как отметил блогер, на съезде Демократической партии в августе кандидат в президенты США Камала Харрис получила 99 процентов голосов делегатов. «Такое не снилось даже Брежневу в Советском Союзе», — заключил Лебедев.

Ранее Лебедев заявил, что советская пропаганда относительно США становится правдивой. Дизайнер отметил, что в стране существенно ухудшаются условия жизни.

До этого дизайнер назвал одно преимущество Советского Союза. Он назвал СССР экологическим раем.