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23:35, 11 октября 2024Спорт

Авербух рассказал о реакции Загитовой на ее замену в «Ледниковом периоде»

Авербух: за Загитовой не было закреплено место ведущей в «Ледниковом периоде»

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух рассказал о реакции олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на ее замену в качестве ведущей в шоу «Ледниковый период». Его слова приводит РИА Новости.

Авербух заявил, что программа не имеет постоянных ведущих, поэтому Загитова не ждала, что это место будет закреплено только за ней. «У нас свои проекты, у нее свои проекты», — подчеркнул он, добавив, что фигуристка продолжает работать на Первом канале.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева сменит Загитову на посту ведущей «Ледникового периода». Медведева заявила, что рада сменить Загитову в этой роли.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр-2018. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.

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      Анастасия Борисова
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