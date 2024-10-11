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19:12, 11 октября 2024Россия

Кадырову присвоили новое звание

Глава Чечни Кадыров стал почетным работником агропромышленного комплекса

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал почетным работником агропромышленного комплекса. О присвоении ему нового звания сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram.

Как рассказал парламентарий, награду Кадырову присвоили и передали в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства. Делимханов отметил заслуги главы Чечни в сфере сельского хозяйства.

«Как мы знаем, Рамзан Ахматович вносит неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства региона, создание самых лучших условий для выращивания экологически чистых продуктов. За прошедшие годы при его поддержке в этом направлении проделана огромная работа», — написал Делимханов.

Известно, что Герой России Рамзан Кадыров награжден орденом Кадырова, орденом Мужества, и другими российскими и иностранными медалями и орденами. Кроме того, он является заслуженным строителем, работником социальной сферы, работником физкультуры и работником государственной службы Чеченской Республики.

Ранее сообщалось, что Рамзану Кадырову вручили премию Нобеля за личный вклад в проведение специальной военной операции и поддержку военных.

ЖЗЛ
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