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14:06, 11 октября 2024Россия

Минобороны сообщило подробности о боях в Курской области

Минобороны России сообщило о продолжении наступления в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продолжают вести контрнаступление в Курской области. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

За сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям десяти бригад украинских войск. Бои велись около населенных пунктов Плехово, Толстый Луг, Новый Путь, Любимовка и Дарьино.

Помимо того, российским бойцам удалось отразить пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник попытался напасть в направлении населенных пунктов Кремяное, Новая Сорочина, Любимовка и Малая Локня.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Через месяц после начала контрнаступления военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника.

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      Никита Абрамов
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