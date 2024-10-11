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15:15, 11 октября 2024Силовые структуры

Мосгорсуд ужесточил наказание для двух виновных в покушении на жену депутата

Мосгорсуд увеличил сроки наказания для 2 виновных в покушении на жену депутата

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Мосгорсуд по апелляции прокуратуры ужесточил наказание для двух россиян, виновных в покушении на расправу над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Для осужденного Николая Фролова суд увеличил наказание с 5 до 7 лет колонии строго режима, а для осужденной Ирины Погарченко — с 4,5 до 6 лет колонии общего режима. Им обоим также ограничили свободу на полтора года.

По данным суда, в ноябре 2019 года директор частной столичной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова на почве ревности решила избавиться от жены депутата, с которым ранее состояла в отношениях. В качестве исполнителей она привлекла своих бывших учеников — Фролова и Погарченко.

9 января 2020 года Погарченко следила за потерпевшей, а ее напарник с заказчицей изменили внешность и прибыли на улицу Шверника. Там Фролов схватил жертву за шею и нанес ей не менее 11 колото-резаных ранений, а затем скрылся с места преступления на автомобиле.

Потерпевшая выжила, ей была своевременно оказана медицинская помощь.

В апреле Гагаринский суд Москвы, основываясь на обвинительном вердикте присяжных, приговорил Маслову к девяти годам лишения свободы.

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      Артем Соколов
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