Директора московской школы осудили за организацию покушения на жену депутата

«Ъ»: директора школы Маслову приговорили к 9 годам за покушение на Хананашвили

Гагаринский суд Москвы, основываясь на обвинительном вердикте присяжных, приговорил к девяти годам колонии директора частной столичной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову за организацию покушения на жену своего бывшего любовника и депутата муниципального собрания Академического района столицы Михаила Хананашвили Светлану в январе 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

К преступлению педагог привлекла своих бывших учеников Николая Фролова и Ирину Погарченко. В августе 2022 года коллегия присяжных заседателей Гагаринского суда оправдала Маслову и Погарченко, а Фролов был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, ему назначили 5,5 лет лишения свободы.

На этот раз присяжные единодушно признали всех троих подсудимых виновными в покушении, однако сочли, что бывшие ученики школы заслуживают снисхождения. В результате подсудимая Маслова получила 9 лет колонии общего режима, ее подельники Фролов и Погарченко — 5 и 4,5 года колонии соответственно.

По версии следствия, в конце 2019 года экс-директор школы на почве ревности решила избавиться от жены депутата, с которым ранее состояла в отношениях. Для этого она привлекла девушку и мужчину. В январе прошлого года сообщник напал на женщину и шесть раз ударил ножом. Пострадавшая выжила и была вынуждена проходить длительное лечение. В марте 2021 года Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела.