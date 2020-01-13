Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве

Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. По версии следствия, покушение на убийство Светланы Хананашвили организовала директор частной школы «Русский Гарвард» Василина Маслова, которая состояла в интимных отношениях с депутатом. Любовница подговорила своих бывших учеников напасть на жену Хананашвили. На допросе Маслова призналась, что хотела лишь напугать соперницу, которая, узнав о любовной связи супруга, не захотела с ним разводиться.

Следствие считает, что 20-летняя безработная москвичка следила за передвижениями потерпевшей, а 21-летний студент Российского экономического университета имени Плеханова напал на Хананашвили и нанес ей шесть ударов ножом.

Задержание троих подозреваемых по уголовному делу о покушении на убийство Светланы Хананашвили подтвердила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. По ее словам, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее 13 января сообщалось о задержании подозреваемых.

Маслова руководит частной школой на юге Москвы, основанной в 2012 году. Образовательное учреждение специализируется на изучении иностранных языков, в том числе японского.

Нападение на Светлану Хананашвили, работающую бухгалтером в коммерческой фирме, было совершено вечером 9 января возле ее дома на улице Шверника. Преступники ударили женщину ножом. Медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое. «Очень большая потеря крови из-за того, что задели шею в левой части», — сообщал депутат.

После нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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