Директор частной школы Москвы задержана за попытку убийства жены депутата

По уголовному делу о покушении на убийство супруги депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили задержаны три человека. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил источник в правоохранительных органах.

Среди фигурантов — директор частной школы «Русский Гарвард» Василина Маслова. Это образовательное учреждение на юге Москвы основано в 2012 году, специализируется на изучении иностранных языков, в том числе японского.

Также в преступлении подозреваются 21-летний студент Российского экономического университета имени Плеханова и 20-летняя безработная жительница Москвы.

Нападение на Светлану Хананашвили, работающую бухгалтером в коммерческой фирме, было совершено вечером 9 января возле ее дома на улице Шверника. Преступники ударили женщину ножом. Медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое. «Очень большая потеря крови из-за того, что задели шею в левой части», — сообщал депутат.

После нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Мотив преступления пока не известен.

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