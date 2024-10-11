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16:53, 11 октября 2024Силовые структуры

Наемника из Грузии осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины

В ДНР осудят наемника из Грузии Киноиани за участие в боях на стороне Украины

Фото: прокуратура ДНР

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Киноиани объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года иностранец находился в различных точках боевого соприкосновения и принимал участие в боях в качестве наемника на стороне Украины. За эти действия он получил вознаграждение, эквивалентное 155 тысячам рублей.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14,5 года колонии строгого режима наемника из США, участвовавшего в вооруженном конфликте на стороне Украины.

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      Олеся Мицкевич
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