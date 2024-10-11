Названо оружие стрелявшего по семейной паре в Подмосковье мужчины

Супругов из Долгопрудного расстреляли из двустволки Ивашенцева и пистолета ТТ

Сосед стрелял в супружескую пару в подмосковном Долгопрудном из двустволки Ивашенцева и пистолета ТТ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, жители микрорайона Шереметьевский слышали около десяти выстрелов, но приняли эти звуки за хлопки педард.

Отмечается, что собака, которую супруги выгуливали в момент трагедии, сначала сбежала, а затем вернулась к месту происшествия и скулила. Соседка хотела забрать пса, но он убежал. Питомца ищут.

Ранее Следственный комитет России показал оружие, которое использовал стрелок.

Стрельба произошла накануне вечером в подмосковном Долгопрудном. Злоумышленник выстрелил в пару пять раз, три из которых — в 47-летнего мужчину. Полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью. Его супруге удалось сбежать с места преступления. Женщину заметил местный таксист и отвез в больницу — сейчас она в реанимации.

