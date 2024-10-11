Оружие стрелявшего по семейной паре в Подмосковье мужчины попало на видео

СК показал оружие с места расстрела семейной пары в Долгопрудном

Место стрельбы по супружеской паре в подмосковном Долгопрудном попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует главк Следственного комитета (СК) России по Московской области.

На кадрах видно оружие, которое использовал стрелок. Также на земле разложены патроны, нож и очки, которые имел при себе нападавший.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

Ранее стало известно, что мужчину, выстрелившего в супружескую пару в Подмосковье, посмертно проверят на вменяемость.

Злоумышленник выстрелил в супружескую пару в Долгопрудном пять раз. Полученные мужчиной ранения оказались несовместимы с жизнью, а его супруге удалось сбежать с места преступления. Она находится в реанимации.

