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13:20, 11 октября 2024Силовые структуры

Оружие стрелявшего по семейной паре в Подмосковье мужчины попало на видео

СК показал оружие с места расстрела семейной пары в Долгопрудном

Место стрельбы по супружеской паре в подмосковном Долгопрудном попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует главк Следственного комитета (СК) России по Московской области.

На кадрах видно оружие, которое использовал стрелок. Также на земле разложены патроны, нож и очки, которые имел при себе нападавший.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

Ранее стало известно, что мужчину, выстрелившего в супружескую пару в Подмосковье, посмертно проверят на вменяемость.

Злоумышленник выстрелил в супружескую пару в Долгопрудном пять раз. Полученные мужчиной ранения оказались несовместимы с жизнью, а его супруге удалось сбежать с места преступления. Она находится в реанимации.

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      Олеся Мицкевич
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