Названы симптомы передающейся половым путем «лихорадки ленивца»

The Sun: «лихорадка ленивца» может передаваться половым путем

В ходе недавнего исследования стало известно, что малоизученное заболевание — вирус Оропуш, который также называют «лихорадкой ленивца», — может передаваться половым путем. Симптомы заболевания назвало издание The Sun.

Отмечается, что вирус Оропуш обнаружили в Европе летом 2024 года, при этом в Латинской Америке он известен давно. Как правило, этот вирус передается через укусы мошек и комаров. Однако недавно исследователи обнаружили его в семенной жидкости 42-летнего мужчины после того, как у него появились симптомы болезни.

В материале подчеркивается, что чаще всего заболевания, которые вызывает этот вирус, протекают в легкой форме: они сопровождаются головной болью, ломотой в теле, тошнотой, сыпью и чувствительностью к свету. Кроме того, возможны диарея и тошнота. Однако при тяжелом развитии болезни наблюдаются такие осложнения, как менингит и энцефалит.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему именно осенью происходит всплеск заболеваемости ОРВИ. Он отметил, что вирусы лучше выживают при низкой температуре.