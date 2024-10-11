Россиянам рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки у дома

Депутат Госдумы Гаврилов: из-за сотовой вышки у дома можно получить компенсацию

Россияне могут рассчитывать на компенсацию от миллиона рублей в случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки неподалеку от дома. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Кроме того, указал он, можно инициировать снос вышки.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Помимо этого, отметил Гаврилов, требовать снос объекта можно в случае, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, что может вредить здоровью соседей из-за облучения, а также обесценить дом и участок.

«Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта», — добавил собеседник агентства. Депутат уточнил, что вышки снижают стоимость участков, квартир и домов на 8-20 процентов.

Ранее жители башкирского села Ташбулатово свалили вышку сотовой связи. Это произошло из-за опасений, связанных с беспроводной технологией 5G. Это не первый подобный случай в Ташбулатово — несколько лет назад еще один столб был сбит трактором.