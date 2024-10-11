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17:59, 11 октября 2024Моя страна

Российский регион накрыло красное полярное сияние

На Алтае запечатлели накрывшее небо красное полярное сияние
СюжетВспышки на солнце:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Российский регион накрыло уникальное природное явление. Фото появились в Telegram-канале «В курсе 22».

Жители Барнаула запечатлели оптический эффект, который покрыл небо ярко-красным цветом. Отмечается, что полярное сияние на Алтае возникло из-за мощных магнитных бурь на Земле. «Вспышки на Солнце продолжатся еще два дня, так что шанс увидеть красоту своими глазами скорее всего еще будет», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре последствия мощной вспышки на Солнце сняли на видео в российском регионе. На выложенных кадрах были видны огромные переливающиеся из зеленого в красный цвет столбы света.

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      Екатерина Ештокина
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