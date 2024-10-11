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20:22, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Собчак сравнила личную жизнь Дурова с ток-шоу «Мужское/Женское»

Собчак предложила оставить обсуждение жизни Дурова программе «Мужское/Женское»

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о личной жизни основателя Telegram Павла Дурова, сравнив ее с программой «Мужское/Женское». Свое мнение она озвучила в выпуске проекта «Осторожно: Новости», доступном на YouTube.

По словам Собчак, новости о личной жизни Дурова сильно повлияли на его образ в медиапространстве. Журналистка предложила продолжить обсуждение подобных новостей в ток-шоу.

«Я хотела бы оставить это, знаете, "Мужское/Женское" [Александру] Гордону и [Юлии] Барановской (ведущим программы — прим. «Ленты.ру»). Пусть разбираются», — поиронизировала телеведущая.

Ранее стало известно, что возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова спровоцировала слухе о свадьбе с медиаменеджером. Она опубликовала фотографию с предпринимателем, заставившую пользователей сети заподозрить их в тайной свадьбе.

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