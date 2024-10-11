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22:02, 11 октября 2024Культура

Суд оставил P. Diddy под стражей

AP: апелляция в США решила оставить P. Diddy под стражей до суда

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом P. Diddy, останется по решению апелляционного суда в США под стражей до суда. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Судья федерального апелляционного суда постановил оставить Шона Diddy Комбса под стражей, в то время как он делает третью попытку выйти под залог по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, судебное разбирательство по которому запланировано на май», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что процесс над музыкантом назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Арест музыканта состоялся 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в массе преступлений, в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.

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      Марина Совина
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