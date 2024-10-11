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10:58, 11 октября 2024Россия

Толкающие в гору автобус из-за гололеда россияне попали на видео

В Миассе жителям пришлось тащить и толкать автобус в гору из-за гололеда

В городе Миасс Челябинской области жителям пришлось тащить и толкать автобус в гору из-за гололеда. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видеоролике видно, как группа мужчин толкает погрязший в снеге общественный транспорт. Когда горожане преодолевают препятствие, они возвращаются в салон.

По данным издания, жители Миасса в это утро торопились на работу.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области автобус с десятью пассажирами съехал в кювет.

Тогда транспорт направлялся по маршруту СузунЧерепаново. Всех находившихся в автобусе доставили в больницу. Причина ДТП не раскрывалась.

Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства, приведшие к аварии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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