Толкающие в гору автобус из-за гололеда россияне попали на видео

В городе Миасс Челябинской области жителям пришлось тащить и толкать автобус в гору из-за гололеда. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
На представленном видеоролике видно, как группа мужчин толкает погрязший в снеге общественный транспорт. Когда горожане преодолевают препятствие, они возвращаются в салон.
По данным издания, жители Миасса в это утро торопились на работу.
До этого сообщалось, что в Новосибирской области автобус с десятью пассажирами съехал в кювет.
Тогда транспорт направлялся по маршруту Сузун — Черепаново. Всех находившихся в автобусе доставили в больницу. Причина ДТП не раскрывалась.
Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства, приведшие к аварии.