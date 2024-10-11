Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:08, 11 октября 2024Моя страна

Уроженец Кот-д’Ивуара переехал в Россию и устроился учителем в школу Иркутска

Уроженец Кот-д’Ивуара устроился учителем английского языка в школу Иркутска

Кадр: nts-tv.ru

Уроженец Кот-д’Ивуара переехал в Россию и устроился учителем английского языка в одну из школ Иркутска. Об этом сообщает телеканал Новое телевидение Сибири (НТС).

Ндени Кивили Доминик приехал в сибирский город три года назад, чтобы поступить в аспирантуру. Сейчас мужчина получает четвертое образование в сфере добычи нефти и газа. По его признанию, учителем он становиться не планировал. Изначально он подрабатывал репетитором английского языка, носителем которого является, после чего его пригласили в школу №45 и предложили пройти переподготовку.

Доминик является носителем сразу нескольких языков. В Кот-д'Ивуаре, где он родился и вырос, официальным языком является французский. Однако его отец родом из Ганы, где таковым является английский. Кроме того, Доминик знает два языка коренных народов Африки.

Африканец признался, что поначалу ему было сложно в России, он учился в два-три раза больше однокурсников, «потому что сначала нужно было понять, о чем идет речь, либо сделать перевод на английский, французский». Также ему потребовалось привыкнуть к российской системе образования, а также к русской кухне, традициям и климату.

«Купаться в -40 — это я не собираюсь и не буду делать. Поскольку я понимаю, что я стопроцентный африканец "без добавок", и купание в -40 я не выдержу», — отметил он. Уроженец Кот-д’Ивуара добавил, что Иркутск привлек его спокойствием и близостью к Байкалу.

Пока Доминик собирается продолжить преподавать пятым, седьмым и восьмым классам в школе №45. Его ученики отзываются о нем как о требовательном, но в то же время добром и понимающем преподавателе.

Ранее сообщалось, что африканская принцесса Сузи Наоми переехала в Россию и написала книгу на русском языке. Молодая женщина является принцессой из Габона. Четыре года проработала врачом-эндокринологом в Красноярске, вышла замуж, родила сына, а затем уехала на юг России. Она призналась, что не планирует возвращаться на родину и мечтает купить дом в Сочи и перевезти туда маму.

Позднее стало известно, что в Приморский край приехал первый старовер из США — Фаддей Анфилофьефф. Мужчина прибыл из американского штата Орегон. На путешествие ему потребовалось около 30 часов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      Предсказан крупнейший производитель смартфонов в 2025 году

      Пригожин заявил об уходе Валерии со сцены

      Посудомойку из Следственного комитета России обвинили в терроризме

      Депутат ответил на слова Кадырова о кровной мести

      Раскрыта стоимость самого дешевого дома в Петербурге

      Уроженец Кот-д’Ивуара переехал в Россию и устроился учителем в школу Иркутска

      Турист гулял по улице в Германии и случайно наткнулся на крупнейший в мире бордель

      В детском санатории российского города подростки избили 11-летнего мальчика

      Власти проанализируют цены на рыбу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше