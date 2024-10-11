Уроженец Кот-д’Ивуара переехал в Россию и устроился учителем в школу Иркутска

Уроженец Кот-д’Ивуара устроился учителем английского языка в школу Иркутска

Уроженец Кот-д’Ивуара переехал в Россию и устроился учителем английского языка в одну из школ Иркутска. Об этом сообщает телеканал Новое телевидение Сибири (НТС).

Ндени Кивили Доминик приехал в сибирский город три года назад, чтобы поступить в аспирантуру. Сейчас мужчина получает четвертое образование в сфере добычи нефти и газа. По его признанию, учителем он становиться не планировал. Изначально он подрабатывал репетитором английского языка, носителем которого является, после чего его пригласили в школу №45 и предложили пройти переподготовку.

Доминик является носителем сразу нескольких языков. В Кот-д'Ивуаре, где он родился и вырос, официальным языком является французский. Однако его отец родом из Ганы, где таковым является английский. Кроме того, Доминик знает два языка коренных народов Африки.

Африканец признался, что поначалу ему было сложно в России, он учился в два-три раза больше однокурсников, «потому что сначала нужно было понять, о чем идет речь, либо сделать перевод на английский, французский». Также ему потребовалось привыкнуть к российской системе образования, а также к русской кухне, традициям и климату.

«Купаться в -40 — это я не собираюсь и не буду делать. Поскольку я понимаю, что я стопроцентный африканец "без добавок", и купание в -40 я не выдержу», — отметил он. Уроженец Кот-д’Ивуара добавил, что Иркутск привлек его спокойствием и близостью к Байкалу.

Пока Доминик собирается продолжить преподавать пятым, седьмым и восьмым классам в школе №45. Его ученики отзываются о нем как о требовательном, но в то же время добром и понимающем преподавателе.

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