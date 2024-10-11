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14:42, 11 октября 2024Россия

В России отреагировали на объяснение слежки США за авианосцем «Адмирал Кузнецов»

Депутат Новиков увидел позитив в объяснении слежки США за российским авианосцем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Объяснение причин слежки шестого флота США за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в 2011 году можно считать позитивным знаком, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на информацию о мотиве американских военных.

В этом есть положительный момент. Если наши нынешние оппоненты считают важным оправдаться за тот неприятный для российско-американских отношений инцидент, это уже неплохо

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Этот эпизод свидетельствует о том, что не все возможности для нормализации российско-американских отношений исчерпаны, хотя не раз отмечалось на уровне МИД, на экспертном уровне и в Госдуме, что российско-американские отношения сегодня находятся на чрезвычайно низком уровне. Известно, что любые конфликты, любая конфронтация, даже войны рано или поздно заканчиваются мирными договоренностями или попытками таких договоренностей достичь. С этой точки зрения эти объяснялки можно считать интересными, но это не значит, что их можно принять за чистую монету», — сказал депутат.

Как сообщил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт, в 2011 году шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США следил за авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море из-за опасений, что корабль может пойти ко дну. По его словам, у военных был сигнал следить за судном и в случае опасности помочь россиянам.

«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — крупнейший российский корабль и единственный авианосец флота. Его заложили в 1982 году на Черноморском судостроительном заводе, а спустили на воду в 1985-м. С 2018 года судно находится на плановом ремонте после возвращения из похода в Средиземном море.

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