Ynet: в Израиле арестовали журналиста из США из-за угрозы нацбезопасности

Израильская полиция арестовала 28-летнего журналиста из США Джереми Лоффредо по подозрению в угрозе национальной безопасности. Об этом сообщает портал Ynet.

Утверждается, что репортер был арестован после сообщения о поразивших цели в Израиле иранских ракетах. По его словам, Иран нанес удар по разведывательной базе в центре страны, а также по авиабазе «Неватим».

Отмечается, что в своем репортаже журналист подчеркнул, что израильская армия использовала базу «Неватим» для нанесения ударов по сектору Газа. Лоффредо добавил, что на авиабазе находится частный самолет правительства, который использует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее в Израиле правые протестующие ворвались на военные базы из-за ареста девяти солдат ЦАХАЛ, подозреваемых в издевательствах над палестинским заключенным. По данным израильской полиции, захватившие базу протестующие были «разогнаны в считанные минуты».