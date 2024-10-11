Замминистра обороны Украины уволили через полгода после назначения

Кабмин Украины уволил замминистра обороны Балануца

Правительство Украины отправило в отставку заместителя министра обороны Александра Балануца спустя полгода после назначения на должность. О соответствующем решении сообщает в Telegram пресс-служба украинской Минобороны.

«Кабинет министров Украины уволил Александра Балануцу с должности заместителя министра обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что кабмин принял соответствующее решение по представлению министра обороны Рустема Умерова. С чем связана причина отставки, не уточняется.

Ранее на должность замминистра обороны Украины назначили бригадного генерала юстиции Сергея Мельника. С начала военного конфликта на Украине Мельник руководил обороной Харькова.