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16:56, 11 октября 2024Бывший СССР

Замминистра обороны Украины уволили через полгода после назначения

Кабмин Украины уволил замминистра обороны Балануца

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Правительство Украины отправило в отставку заместителя министра обороны Александра Балануца спустя полгода после назначения на должность. О соответствующем решении сообщает в Telegram пресс-служба украинской Минобороны.

«Кабинет министров Украины уволил Александра Балануцу с должности заместителя министра обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что кабмин принял соответствующее решение по представлению министра обороны Рустема Умерова. С чем связана причина отставки, не уточняется.

Ранее на должность замминистра обороны Украины назначили бригадного генерала юстиции Сергея Мельника. С начала военного конфликта на Украине Мельник руководил обороной Харькова.

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      Глеб Палехов
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