Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

Миннац Ингушетии назвал призыв брить чеченцев за слова Кадырова провокацией

В мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения с призывом к жителям Ингушетии останавливать автомобили с номерами Чеченской Республики и «наказывать кадыровцев». Это произошло после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову.

Пресс-служба ингушского Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации (Миннац) призвала жителей республики проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В соцсетях призывают жителей Ингушетии брить чеченцев

Миннац Ингушетии опубликовал скриншот сообщения, распространившегося в мессенджерах. «Надо срочно собраться всем братьям и показать кадыровцам, что нельзя нас оскорблять. Для этого сегодня после обеденного намаза встречаемся на ФАД "Кавказ", где создадим группы из братьев, будем останавливать машины с номерами 95-го региона<...> и будем брить», — говорится в сообщении.

Общественные деятели, чиновники и представители духовенства записали видеообращения, призвав граждан не реагировать на провокации. Глава Миннац Ингушетии Руслан Мизиев обвинил в случившемся иностранные спецслужбы.

К организации беспорядков в нашей республике призывают иностранные спецслужбы, заинтересованные в дестабилизации обстановки в нашей республике и в целом на Северном Кавказе Руслан Мизиев глава Миннац Ингушетии

Призывы наказывать чеченцев появились после заявления Кадырова о кровной мести

В четверг, 10 октября, Кадыров пригрозил Керимову, Барахоеву и Курбанову кровной местью из-за перестрелки у офиса Wildberries в Москве. «Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»). Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану», — заявил глава Чечни на совещании с представителями силового блока республики.

Также Кадыров предостерег от попыток придать инциденту возле офиса Wildberries национальный окрас и «стравливать народы из-за бытового конфликта».

Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем Рамзан Кадыров глава Чечни

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошла перестрелка. Ее жертвами стали два сотрудника маркетплейса, еще семеро получили ранения. Во время стрельбы в вестибюле находились уроженцы Ингушетии — депутат Госдумы Адам Делимханов упрекнул их в несоблюдении ранее достигнутых договоренностей.