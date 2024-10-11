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14:00, 11 октября 2024Россия

В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

Миннац Ингушении: призыв брить чеченцев за слова Кадырова о мести — провокация

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев из-за высказываний главы республики Рамзана Кадырова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ингушского Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации (Миннац) в Telegram.

10 октября Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана и миллиардеру Сулейману Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. После этого в ингушских соцсетях появились призывы выходить на автотрассы и останавливать автомобили с чеченскими номерами.

«Призываем вас проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации», — говорится в сообщении Миннаца. Там также напомнили о необходимости соблюдать закон и избегать участия в несогласованных массовых мероприятиях.

Один из тех, кому пригрозил кровной местью Кадыров — Бехкан Барахоев — является депутатом Госдумы от Ингушетии. Его и других Кадыров упомянул в связи с конфликтом вокруг компании Wildberries. Во время стрельбы у главного офиса маркетплейса в вестибюле находились уроженцы Ингушетии – депутат Госдумы Адам Делимханов упрекнул их в несоблюдении ранее достигнутых договоренностей.

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      Алан Босиков
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