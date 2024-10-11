Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:14, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Живущий в Европе комик посмеялся над своими визами в США и Великобританию

Комик Комиссаренко счел комичными типы виз талантов в США и Великобритании

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Известный в России комик Слава Комиссаренко, живущей в Европе, посмеялся над визами талантов США и Великобритании, которые он получил. Об этом он пообщался со зрителями своего концерта «Спасибо, у меня все» в Лондоне, запись которого доступна на YouTube.

Комиссаренко подтвердил, что получил визы талантов в этих странах. Он в шутку отметил, что ему не нужны эти документы. «Просто про это невозможно не шутить. Ты сначала узнаешь про эту талант-визу, тебе очень смешно, ты ржешь. Талант, сейчас мы докажем, что я талант!» — поиронизировал комик.

Он также признался, что ему показалось комичным разделение виз по двум типам — для «перспективных» и «исключительных» талантов. «"Какой вы талант?" "Исключительный". Поэтому и билеты [на мои концерты стоят] 85 фунтов», — пошутил Комиссаренко.

Ранее юморист пожаловался на сложности жизни в Турции. Он рассказал, что в стране его регулярно пытались обмануть. Кроме того, у Комиссаренко возникла проблема с местным банком.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые фото Сергея Суровикина. Генерал Армагеддон в свой день рождения оказался на спецзадании в Африке

      43-летняя Алессандра Амбросио снялась в купальнике на пляже

      Женщина решила увеличить губы и узнала о страшном диагнозе

      Место нападения на помощника российского депутата попало на видео

      На Украине заявили о потере последних населенных пунктов перед Мирноградом

      В Раде предложили запретить родственникам россиян занимать высшие военные должности

      Российские авиакомпании пожаловались на рост тарифов

      Живущий в Европе комик посмеялся над своими визами в США и Великобританию

      Российский футболист рассказал об отказе «Челси» ради «Спартака»

      Спевший с P. Diddy Тимати отреагировал на обвинения против рэпера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше