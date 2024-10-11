Живущий в Европе комик посмеялся над своими визами в США и Великобританию

Комик Комиссаренко счел комичными типы виз талантов в США и Великобритании

Известный в России комик Слава Комиссаренко, живущей в Европе, посмеялся над визами талантов США и Великобритании, которые он получил. Об этом он пообщался со зрителями своего концерта «Спасибо, у меня все» в Лондоне, запись которого доступна на YouTube.

Комиссаренко подтвердил, что получил визы талантов в этих странах. Он в шутку отметил, что ему не нужны эти документы. «Просто про это невозможно не шутить. Ты сначала узнаешь про эту талант-визу, тебе очень смешно, ты ржешь. Талант, сейчас мы докажем, что я талант!» — поиронизировал комик.

Он также признался, что ему показалось комичным разделение виз по двум типам — для «перспективных» и «исключительных» талантов. «"Какой вы талант?" "Исключительный". Поэтому и билеты [на мои концерты стоят] 85 фунтов», — пошутил Комиссаренко.

Ранее юморист пожаловался на сложности жизни в Турции. Он рассказал, что в стране его регулярно пытались обмануть. Кроме того, у Комиссаренко возникла проблема с местным банком.