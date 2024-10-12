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08:22, 12 октября 2024Силовые структуры

Атака БПЛА вызвала возгорание топлива в российском регионе

МЧС РФ: пожарные ликвидировали возгорание топлива в Ровеньках на фоне атаки БПЛА

МЧС России / Telegram

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание емкости с топливом в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР), которое было вызвано ночной атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале и публикует кадры с места происшествия.

«Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар. На месте работали 28 специалистов и пять единиц техники», — уточнили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что два спасателя МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), их госпитализировали. Все случилось во время тушения сухостоя, огонь грозил перекинуться на жилые дома.

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      Александра Синицына
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