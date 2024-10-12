РБК: Борис Джонсон в мемуарах рассказал о любви к России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в мемуарах рассказал о любви к России. Политика цитирует РБК.

В мемуарах под названием Unleashed («высвобожденный», «сорвавшийся с поводка», — англ.) Джонсон вспомнил, что впервые посетил Россию в 16-летнем возрасте. Своему отношению к России он посвятил несколько абзацев в главе, посвященной попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

Джонсон написал, что его любовь к России началась в детстве с чтения Достоевского в детстве и проросла благодаря превосходному «Курсу русского языка» британского история-слависта Джона Феннела, который будущему политику пришлось пройти для сдачи одного из экзаменов. О своей школьной поездке в Москву, Ленинград и страны Балтии, он написал, что все «сидели, напиваясь водкой, и горланили "Эй, ухнем" и "Калинку" до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы».

Экс-премьер министр признался, что любил русский язык, культуру, пейзажи. После падения Берлинской стены и конца эпохи коммунизма он надеялся, что великая Россия присоединится к обществу демократий.

Также в мемуарах Джонсон задался вопросом, когда отношения России и Великобритании пошли не туда. «Как и многие министры иностранных дел до меня, я хотел, чтобы наши отношения [с Россией] были другими», — написал он.

Ранее Борис Джонсон намекнул на возвращение в политику фразой о тараканах и осах. «Для того, чтобы политики были эффективны, они должны как осы в банке из-под варенья, словно тараканы, стремиться выжить и продолжить свое существование», — сказал он.