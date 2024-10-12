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00:58, 12 октября 2024Россия

Двое пострадавших при нападении на правоохранителей в Ингушетии скончались в больнице

Двое пострадавших при обстреле автомобиля в Ингушетии скончались в больнице

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Двое пострадавших в результате нападения на автомобиль заместителя руководителя Центра противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева на въезде в Магас скончались в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

По данным собеседника агентства, реанимационные действия проводились на протяжении 30 минут. Отмечается, что сам Хамхоев не пострадал, до момента нападения он вышел из автомобиля. «Погибший первым сотрудник ППС находился на переднем сидении», — сказал собеседник агентства.

11 октября по сотрудникам центра «Э» был открыт огонь на федеральной трассе в Ингушетии. В результате нападения погиб один сотрудник полиции и двое гражданских. Машину, в которой находились стрелки, нашли в поселке Майское в Северной Осетии.

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      Марина Совина
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