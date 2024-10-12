Экс-начальник Генштаба США назвал Трампа фашистом

Экс-начальник Генштаба Милли: Трамп является самым опасным человеком для США

Экс-начальник Генштаба США, генерал Марк Милли назвал кандидата в президенты Штатов от республиканцев Дональда Трампа «фашистом до мозга костей» и самым опасным человеком для Америки. Об этом написало издание Guardian, ссылаясь на готовящуюся к выходу книгу журналиста Боба Вудворда «Война».

«Теперь он самый опасный человек для этой страны... Фашист до мозга костей», — цитирует Вудворд экс-начальника Генштаба.

В книге также рассказывается, что Марк Милли настоял на встрече с генпрокурором Мерриком Гарландом, чтобы убедить его расследовать внутренний насильственный экстремизм и крайне правые движения сторонников Трампа после нападения на Капитолий в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа могут обвинить в нарушении закона из-за якобы звонка российскому лидеру Владимиру Путину о котором написано в книге журналиста Боба Вудворда. Ранее расследователь опубликовал информацию, согласно которой экс-глава США якобы несколько раз звонил президенту РФ после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Кроме того, сенатор штата Брэд Хойлман-Сигал сообщил, что Трамп хочет провести митинг в Нью-Йорке в парке Madison Square Garden, что вызвало негативную реакцию демократов, указав, что 20 февраля 1939 года в нем состоялось шествие американской нацистской партии.