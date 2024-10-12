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08:31, 12 октября 2024Интернет и СМИ

Лазарева задолжала в России более 42 тысяч рублей

РИА Новости: телеведущая Лазарева задолжала в России более 42 тысяч рублей
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задолжала в России более 42 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что телеведущая не погасила штраф по административному правонарушению. Общая сумма долга составляет 42 800 рублей.

11 октября стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск. Отмечалось, что против нее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. В материалах дела уточнялось, что телеведущая долгое время живет за пределами России.

Сама телеведущая назвала ситуацию с объявлением в международный розыск неразберихой. Она добавила, что намерена разобраться в случившемся и дать комментарий прессе.

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      Марина Совина
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