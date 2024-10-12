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21:59, 12 октября 2024Мир

МИД Испании показал кадры из парка Горького в Москве

МИД Испании в честь национального праздника показал кадры из парка в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МИД Испании показал в X видео, в котором появились кадры рядом с ограждением московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

На это обратили внимание некоторые пользователи соцсети X в комментариях к соответствующей публикации. На видео запечатлены люди, проходящие по тротуару мимо ворот парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы «Москва-Сити».

12 октября отмечается День испанской нации — именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против источников «гибридных угроз». Речь идет о рестрикциях против тех, кто «использует мигрантов или устраивает диверсии, кто осуществляет кибератаки, распространяет ложную информацию в пользу России».

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      Марина Совина
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