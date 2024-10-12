Песков назвал оскорбления Путина из Вашингтона «квинтэссенцией модели» США

Песков: оскорбления Путина от Харрис являются квинтэссенцией модели США

Личные оскорбления, поступающие в адрес российского президента Владимира Путина со стороны кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и других иностранных лидеров, являются квинтэссенцией американской модели международных отношений. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству... В этом суть происходящего», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России.

Ранее в российском посольстве в США подчеркнули, что оскорбления Харрис в адрес президента России свидетельствуют о «бессилии американской правящей элиты». Дипломаты подчеркнули, что оскорбительная риторика Вашингтона в отношении России объясняется досадой от невозможности нанести Москве так называемое стратегическое поражение.