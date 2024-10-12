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06:31, 12 октября 2024Мир

В Британии ответили на вопрос о числе поставленных Украине противогазов

В Британии рассказали о поставленных Украине 8500 респираторах с 2022 года

Фото: Ferran Paredes / Reuters

С 2022 года Великобритания поставила Украине 8500 респираторов, рассказал британский замминистра обороны Люк Поллард. Количество поставленных Киеву респираторов он подсчитал в рамках ответа на соответствующий парламентский запрос члена Палаты общин Британии Алисии Кернс. Текст письма изучила «Лента.ру»

«Спросить Государственного секретаря по вопросам обороны, сколько противогазов Великобритания (а) поставила и (б) планирует поставить Украине», — спрашивала Кернс.

«С 2022 года Министерство обороны предоставило Вооруженным силам Украины 8500 респираторов. Министерство обороны продолжает оценивать и отслеживать обстановку с угрозами в Украине (...) и тесно сотрудничает с нашими международными партнерами для координации поддержки», — говорится в ответе Полларда.

Ранее Минобороны предупредило о планах ВСУ применить токсические вещества в зоне СВО. Данные о планах Украины, по данным ведомства, подтверждают запросы страны на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.

Позднее в ведомстве рассказали о планах Киева обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне специальной военной операции. «По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы независимого отчета. Предполагается, что материалы сфабрикованных доказательств будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, (...) а также на Конференции государств — участников организации», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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