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11:47, 12 октября 2024Путешествия

Поиски пропавшей в Индонезии россиянки остановили

Shot: поиски пропавшей в Индонезии россиянки остановили, они не дали результатов

Фото: Mast Irham / Pool / Reuters

Поиски пропавшей в Индонезии россиянки Александры Мордвиной остановили, они не дали россиянки, родственники девушки готовят документы, чтобы признать ее без вести пропавшей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Родственники туристки рассказали, что пока Александра числится живой, однако сначала поисковую операцию прекратила индонезийская полиция, а затем сами родственники перестали платить волонтерам, которые искали россиянку за деньги.

Сейчас правозащитники и семья собирают целый ряд документов для официального признания ее пропавшей без вести и пытаются получить от местных правоохранительных органов статус дела, в том числе заключение о приостановке поисков.

Путешественница последний раз выходила на связь 30 августа. Она решила в одиночку подняться на вулкан Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3,7 тысячи метров).

Родственники Александры назначили награду за ее нахождение. Волонтеры искали ее с помощью дронов, кроме того, к спасательной операции удалось привлечь местных охотников, которые хорошо знают местность, им платили по тысяче долларов (92 тысячи рублей) за каждые пять дней поисков. Семья россиянки назначила вознаграждение тому, кому удастся ее найти, в 15 миллионов рупий (около 100 тысяч рублей).

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      Семен Александров
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