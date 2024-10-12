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17:18, 12 октября 2024Россия

После взрыва на АЗС в Грозном возбудили уголовное дело

СК РФ: после взрыва на АЗС в Грозном возбудили уголовное дело

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

После взрыва на АЗС в Грозном возбудили уголовное дело о ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

12 октября на АЗС, расположенной в Байсангуровском районе Грозного, произошел взрыв, из-за которого, по предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По данному факту СУ СК России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 900 квадратных метров. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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      Вера Владзиевская
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