Глава Североморска подал в отставку

Глава Североморска Прасов ушел в отставку после встречи с губернатором Чибисом

Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, об этом говорится в сообщении Министерства информационной политики региона.

Как отметили в ведомстве, в субботу, 12 октября, Чибис провел рабочую встречу с главой закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Североморска.

«По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку», — говорится в сообщении.

Губернатор поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в городе режим повышенной готовности. Он указал на необходимость решения проблем, возникших в сфере управления жильем.

В сентябре мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин досрочно ушел в отставку в связи с переходом на новую должность.