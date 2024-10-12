Представитель Минфина США прибудет в Лондон для обсуждения новых санкций против России

Замминистра финансов США обсудит в Лондоне новые санкции против РФ 13 октября

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо прибудет в Лондон 13 октября, чтобы обсудить с представителем правительства Великобритании новые санкции против России. Об этом заявили в американском Минфине, передает РИА Новости.

Американский чиновник пробудет в Великобритании до 15 октября, в его рабочие планы также входит обсуждение возможности сокращения финансирования Ирана, продвижения экономической стабильности на Западном Берегу и экономического сотрудничества Вашингтона в Лондоном.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о бессмысленности санкций против России. По его словам, санкции наносят европейским экономикам намного больше ущерба, чем экономике России, из-за чего западные страны вынуждены их обходить.