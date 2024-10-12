Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по физической культуре и спорту

Путин исключил из состава Совета по развитию физкультуры и спорта Шойгу и Винер

Глава государства Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, исключив из него секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу и бывшую главу Федерации художественной гимнастики Ирину Винер. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Из состава вышеуказанного совета Путин также исключил губернатора Ростовской области Василия Голубева, главу Приморского края Олега Кожемяко и руководителя Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергея Цивилева, который до этого руководил Кемеровской областью.