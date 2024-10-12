Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:42, 12 октября 2024Россия

Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по физической культуре и спорту

Путин исключил из состава Совета по развитию физкультуры и спорта Шойгу и Винер

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава государства Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, исключив из него секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу и бывшую главу Федерации художественной гимнастики Ирину Винер. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Из состава вышеуказанного совета Путин также исключил губернатора Ростовской области Василия Голубева, главу Приморского края Олега Кожемяко и руководителя Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергея Цивилева, который до этого руководил Кемеровской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В центре Грозного прогремел мощный взрыв на заправке. Горящая цистерна с топливом прилетела во двор жилого дома

      Песков назвал оскорбления Путина из Вашингтона «квинтэссенцией модели» США

      Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по физической культуре и спорту

      Усик сделал прогноз на бой Бивола с Бетербиевым

      При взрыве АЗС в Грозном пострадали пять человек

      Стало известно об убийстве вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины

      На Западе обратили внимание на массовые облавы украинских военкомов

      После взрыва на АЗС в Грозном возбудили уголовное дело

      Военный эксперт высказался о стратегическом значении Покровска

      Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше