Россиянка порезала дочь из-за приснившегося кошмара

Фонтанка: жительница Петербурга порезала дочь из-за приснившегося кошмара

Жительница Петербурга порезала ножом свою малолетнюю дочь из-за приснившегося кошмара. ЧП случилось в одном из домов на Петергофском шоссе, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, около часа ночи россиянке приснился кошмар, что кто-то хочет расправиться с ее детьми, из-за чего у нее началась паника. Женщина взяла нож и порезала шею спящей дочери. Отец ребенка отобрал оружие, остановил женщину и вызвал полицию.

Медицинскую помощь ребенку оказали на месте, а ее мать госпитализировали в психоневрологический диспансер. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Ранее стало известно, что в Иркутской области осудили мужчину, напавшего с ножом на жену в загсе. Он получил девять с половиной лет строгого режима за расправу.