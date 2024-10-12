Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 12 октября 2024Россия

Россиянка порезала дочь из-за приснившегося кошмара

Фонтанка: жительница Петербурга порезала дочь из-за приснившегося кошмара

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительница Петербурга порезала ножом свою малолетнюю дочь из-за приснившегося кошмара. ЧП случилось в одном из домов на Петергофском шоссе, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, около часа ночи россиянке приснился кошмар, что кто-то хочет расправиться с ее детьми, из-за чего у нее началась паника. Женщина взяла нож и порезала шею спящей дочери. Отец ребенка отобрал оружие, остановил женщину и вызвал полицию.

Медицинскую помощь ребенку оказали на месте, а ее мать госпитализировали в психоневрологический диспансер. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Материалы по теме:
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына.Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
5 августа 2021

Ранее стало известно, что в Иркутской области осудили мужчину, напавшего с ножом на жену в загсе. Он получил девять с половиной лет строгого режима за расправу.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Грозном прозвучало несколько взрывов

      Депутат Бундестага Вагенкнехт оценила риск вовлечения НАТО в конфликт на Украине

      В ФКС России оценили отказ игроков украинской команды от рукопожатий с россиянами

      Глава Дагестана пообещал поддержку Керимову после угроз Кадырова

      Джонсон раскрыл планы Лондона по помощи Украине в начале СВО

      В Херсонской области рассказали о ночной атаке беспилотников

      Россиянка порезала дочь из-за приснившегося кошмара

      В Финляндии заявили об истощающихся ресурсах Запада для поддержки Киева

      Полиция не пустила митингующих в Кишиневе к администрации президента

      На Западе рассказали об уничтожении ценного груза для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше