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22:52, 12 октября 2024Спорт

Шеф-повара Ивлева отказались пускать на хоккейный матч

Шеф-повара Ивлева отказались пускать на матч КХЛ между «Динамо» и «Салаватом»

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева отказались пускать на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Телеведущий рассказал, не охранам не захотела впустить его на хоккейный стадион из-за раннего прибытия. Он поделился подробностями, сказав, что его двухлетнему ребенку было нужно в туалет, однако ему все равно отказали.

«Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлавевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Таким образом, «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 15 матчах. «Салават Юлаев» располагается на седьмом месте на Востоке, имея в активе 14 очков в 12 встречах.

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      Анастасия Борисова
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