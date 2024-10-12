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08:30, 12 октября 2024Мир

Сийярто назвал приведшую к конфликту на Украине ошибку НАТО

Сийярто: НАТО нужно было обсудить с РФ проект договора о гарантиях безопасности
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Нынешней ситуации могло бы не быть, если бы НАТО обсудила с Россией ее проект договора о гарантиях безопасности в 2021 году. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что всегда верит в дискуссию и в диалог.

Сийярто напомнил, что прошло почти три года с начала конфликта на Украине. «Я бы хотел, чтобы эти диалоги состоялись. Потому что, если бы они состоялись, мы, возможно, не оказались бы в нынешней ситуации», — отметил он.

Ранее Петер Сийярто заявил о бессмысленности санкций против России. По его словам, санкции наносят европейским экономикам намного больше ущерба, чем экономике России, из-за чего западные страны вынуждены их обходить.

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      Юлия Мискевич
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