Спасение девушки из ледяной воды экипажем московского речного трамвая попало на видео

Дептранс: экипаж речного трамвая в Москве спас из ледяной воды утопающую девушку

Видео: Telegram-канал Дептранса Москвы

Экипаж речного трамвая в Москве спас из ледяной воды утопающую девушку, видео опубликовал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью экипаж электросудна «Шмелевка» спас девушку, которая оказалась в реке. Капитан Алексей Поничев и моторист Данил Писарев максимально близко подплыли к девушке и подняли ее на борт», — уточнили в департаменте.

Спасенная работниками речного трамвая жива и здорова, ей незамедлительно оказали помощь. По какой причине она оказалась в воде, не уточнятся. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поблагодарил экипаж от имени всего Московского транспорта.

В августе 17-летний подросток упал с 15-метровой скалы в Сочи и чудом выжил. Спустя несколько часов поисков спасатели нашли пострадавшего на высоте 7-8 метров над рекой и сняли с помощью альпинистского снаряжения.