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23:03, 12 октября 2024Мир

ЦАХАЛ обнаружила воздушную цель над Красным морем

ЦАХАЛ зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Уточняется, что воздушная цель приближалась к территории Израиля со стороны Красного моря. Инцидент удалось завершить. «Цель не проникла на территорию Израиля», — уточняется в публикации.

По данным СМИ, проиранские ополченцы в Ираке в субботу, 12 октября, сообщили об атаке на цели в израильском Эйлате на Красном море с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее ЦАХАЛ расширила границы на севере Израиля. Как пояснили в израильской армии, теперь вход в эту зону строго запрещен.

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      Марина Совина
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