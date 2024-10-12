ЦАХАЛ обнаружила воздушную цель над Красным морем

ЦАХАЛ зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Уточняется, что воздушная цель приближалась к территории Израиля со стороны Красного моря. Инцидент удалось завершить. «Цель не проникла на территорию Израиля», — уточняется в публикации.

По данным СМИ, проиранские ополченцы в Ираке в субботу, 12 октября, сообщили об атаке на цели в израильском Эйлате на Красном море с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее ЦАХАЛ расширила границы на севере Израиля. Как пояснили в израильской армии, теперь вход в эту зону строго запрещен.