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17:47, 12 октября 2024Мир

В Босфоре приостановили движение судов

РИА Новости: в Босфоре приостановили движение судов из-за поломки сухогруза

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В Босфоре приостановили движение судов из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление береговой охраны.

По данным управления, причиной остановки движения судов в Босфоре в обоих направлениях стала поломка двигателя сухогруза, шедшего из Израиля в Болгарию. К 106-метровому судну направили буксир.

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Ранее сообщалось о столкновении двух сухогрузов в Босфорском проливе. 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми.

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      Вера Владзиевская
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