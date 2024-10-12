В Босфоре приостановили движение судов из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление береговой охраны.
По данным управления, причиной остановки движения судов в Босфоре в обоих направлениях стала поломка двигателя сухогруза, шедшего из Израиля в Болгарию. К 106-метровому судну направили буксир.
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Ранее сообщалось о столкновении двух сухогрузов в Босфорском проливе. 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми.