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13:04, 12 октября 2024Бывший СССР

В Британии усомнились в целесообразности атаки ВСУ на Курскую область

Экс-дипломат Форман: атака на Курскую область не принесла ощутимых результатов

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Атака Вооруженных силу Украины (ВСУ) на Курску область не принесла Киеву особой выгоды и тех результатов, на которые рассчитывал президент республики Владимир Зеленский. Об этом заявил бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что ВСУ своими действиями не добились ослабления наступления российских войск в восточной части Украины. «Продвижение российских войск после Курска только ускорилось», — посетовал отставной британский дипломат.

Кроме того, добавил Форман, вторжение ВСУ в Курскую область мало что изменило и с политической точки зрения. «Я по-прежнему не убежден в том, что это было стратегически целесообразно», — резюмировал он.

Ранее провал ВСУ в Курской области признали и в Германии. Местный журналист Юлиан Репке заявил, что военному руководству Украины не удалось добиться ни одной территориальной цели после первоначального захвата Суджи. Дальнейшее же пребывание солдат ВСУ на занимаемой ими территории, по его мнению, также не имеет смысла, так как захваченные области в итоге все равно будут освобождены российскими войсками.

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      Анатолий Акулов
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