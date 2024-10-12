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03:40, 12 октября 2024Интернет и СМИ

В Германии признали провал ВСУ в Курской области

Журналист Репке: в Курской области ВСУ не достигли ни одной территориальной цели

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь ни одной территориальной цели в Курской области. Провал вторжения украинской армии на российскую территорию признал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

«Украинское наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи», — заметил журналист.

Кроме того, Репке усомнился в целесообразности дальнейшего пребывания бойцов ВСУ в Курской области, так как, по его мнению, территории будут неминуемо освобождены российскими военнослужащими.

Ранее стало известно об освобождении ВС РФ 19 населенных пунктов в Курской области. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что на курском направлении российская армия активно движется вперед, ежедневно уничтожая противника в больших количествах.

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      Александра Синицына
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