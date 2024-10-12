В Крыму предупредили жителей о звонках мошенников с фейками о мобилизации

Советник Крючков: мошенники звонили крымчанам с фейками о новой мобилизации

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале предупредил о том, что мошенники звонили местным жителям и сообщали фейки о якобы начавшейся новой мобилизации.

По его словам, злоумышленники рассчитывали поднять панику. Звонки поступали с территории Украины, звучало сообщение: «Вам нужно срочно прибыть в военкомат, началась вторая волна мобилизации».

Крючков привел официальное заявление военного комиссара Республики Крым, половника Евгения Машукова. «Никакой второй волны мобилизации нет, военный комиссариаты занимаются согласно плана повседневной деятельности», — подчеркнул он, напомнив, что в субботу у военкоматов выходной день.

Ранее стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, Одессе и Кривом Роге.

