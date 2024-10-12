В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»

Newsweek: ураган «Милтон» грозит всплеском переносимых комарами болезней

Ураган «Милтон» в Соединенных Штатах создает благоприятные условия для активного размножения комаров, которые могут спровоцировать всплеск заболеваний. В частности, речь идет о лихорадке денге и малярии, пишет издание Newsweek со ссылкой на эксперта.

«Ураганы и экстремальные погодные явления могут существенно повлиять на популяцию комаров», — сообщила профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе.

Она отметила, что ураганы могут привести к взрывному росту численности комаров на фоне создания идеальных условий для их размножения: повышенной влажности и богатых питательными веществами паводковых вод. При этом точный вопрос о том, как долго сохраняется повышенный риск появления этой проблемы после урагана, все еще является предметом активных исследований, резюмируется в статье.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что ураган «Милтон», как и другие обрушившиеся на США тропические штормы, рискует серьезно подорвать здоровье жителей страны. Как уточнили журналисты, речь идет не о травмах или других нанесенных непосредственно ураганами увечьях. После экстремальных явлений зачастую случались вспышки инфекционных заболеваний и усугублялись хронические — в том числе респираторные и болезни сердца.

Накануне сообщалось, что общие страховые убытки от ураганов в США по итогам 2024 года после того, как на штат Флорида обрушился ураган «Милтон», составят более 100 миллиардов долларов. Так, застрахованные потери от «Милтона» эксперты оценили в диапазоне от 30 миллиардов до 50 миллиардов долларов — это крупнейшие убытки от ураганов с 2022 года.

