В трех крупных городах Украины прошли силовые мобилизационные рейды

ТСН: в Киеве, Львове и Ужгороде провели силовые мобилизационные рейды

В Киеве, Львове и Ужгороде провели силовые мобилизационные рейды, в том числе по ночным клубам, ресторанам и другим общественным заведениям. Об этом сообщил ТСН.

По данным телеканала, 11 октября сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) провели рейды в ночных клубах крупных городов Украины. «В частности, сообщается, что военные посетили рестораны в Харькове и Киеве», — говорится в сообщении.

11 октября в соцсетях распространилась информация о массовой облаве на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве. После этого фанаты группы стали продавать свои билеты на концерт в других городах по цене в несколько раз ниже изначальной.

Ранее сотрудники военкомата на Украине насильно отправили на медкомиссию священника УПЦ. Сотрудники ТЦК получили указание отправлять всех священников УПЦ в военкомат и «отправлять их мясом на фронт».