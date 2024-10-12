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13:47, 12 октября 2024Бывший СССР

В трех крупных городах Украины прошли силовые мобилизационные рейды

ТСН: в Киеве, Львове и Ужгороде провели силовые мобилизационные рейды
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В Киеве, Львове и Ужгороде провели силовые мобилизационные рейды, в том числе по ночным клубам, ресторанам и другим общественным заведениям. Об этом сообщил ТСН.

По данным телеканала, 11 октября сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) провели рейды в ночных клубах крупных городов Украины. «В частности, сообщается, что военные посетили рестораны в Харькове и Киеве», — говорится в сообщении.

11 октября в соцсетях распространилась информация о массовой облаве на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве. После этого фанаты группы стали продавать свои билеты на концерт в других городах по цене в несколько раз ниже изначальной.

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      Алиса Дмитриева
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